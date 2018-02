El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró el martes que cuando termine su mandato, el próximo 7 de agosto, se dedicará a las labores de "abuelo".

"En unos meses me convertiré en abuelo, así que dedicaré un tiempo al cuidado de mi nieta, Celeste", respondió el mandatario durante una transmisión en vivo desde su página de Facebook en la que un ciudadano le preguntó qué hará cuando deje la Presidencia.



Santos y su esposa María Clemencia Rodríguez tienen tres hijos: Martín, María Antonia y Esteban.



María Antonia se casó en junio de 2016 con el golfista Sebastián Pinzón y espera su primer hijo.



En la transmisión del martes, el mandatario respondió durante 40 minutos a preguntas que le plantearon los ciudadanos sobre paz, turismo, seguridad, cultura, economía, equidad, medioambiente y lucha contra la corrupción, entre otros temas.



Pese a que el próximo presidente aún no ha sido elegido, Santos publicó el pasado 15 de febrero una carta dirigida a quien sea su sucesor en la que le pide que no arrase lo que encuentre al llegar al Gobierno, sino que trabaje sobre lo "bien construido".



En la carta, el gobernante hizo un resumen de sus ocho años en la Presidencia y aseguró que "lo importante es poder decir al final del Gobierno que hizo todo lo humanamente posible y que hizo siempre lo que consideró correcto, así fuera impopular".



Fuente: EFE