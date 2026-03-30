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El presidente de Argentina, Javier Milei, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Ariel Alejandro Carreras
El presidente de Argentina, Javier Milei, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Ariel Alejandro Carreras
Por Agencia AFP

Un juez argentino suspendió este lunes parcialmente la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aprobada por el Congreso en febrero tras un reclamo sindical que la acusa de inconstitucional, según el fallo obtenido por la AFP.

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