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Resumen

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Santiago Peña fue destituido por el Senado paraguayo con los votos de los 44 legisladores presentes, en medio de la crisis desatada por el caso Ueno Bank. Foto: EFE.
Santiago Peña fue destituido por el Senado paraguayo con los votos de los 44 legisladores presentes, en medio de la crisis desatada por el caso Ueno Bank. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El juez penal de garantías Osmar Legal ordenó este lunes trasladar al expresidente Santiago Peña desde la unidad castrense donde cumple prisión preventiva hace 10 días tras la intervención de Ueno bank a la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción, la capital de Paraguay.

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