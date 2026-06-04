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El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda detrás de un cristal a prueba de balas durante su último mitin de campaña en Barranquilla, Colombia, el 23 de mayo de 2026. (Vanessa ROMERO / AFP)
El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda detrás de un cristal a prueba de balas durante su último mitin de campaña en Barranquilla, Colombia, el 23 de mayo de 2026. (Vanessa ROMERO / AFP)
/ VANESSA ROMERO
Por Agencia EFE

Un juez de Bogotá le ordenó al candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella y su partido, Defensores de la Patria, abstenerse de utilizar la camiseta de la selección colombiana en actos y publicidad de campaña mientras estudia una acción de tutela presentada por un ciudadano.

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