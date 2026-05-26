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Un hombre pasa junto a un grafiti que representa a la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona, obra del artista callejero Stilos Ilias, pintado en una pared en el barrio de Kalamaria de Tesalónica, el 2 de diciembre de 2020. (Sakis MITROLIDIS / AFP)
Un hombre pasa junto a un grafiti que representa a la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona, obra del artista callejero Stilos Ilias, pintado en una pared en el barrio de Kalamaria de Tesalónica, el 2 de diciembre de 2020. (Sakis MITROLIDIS / AFP)
/ SAKIS MITROLIDIS
Por Agencia EFE

Pablo Dimitroff, exdirector médico de la Clínica Olivos, declaró este martes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y dijo que, durante su internado en el centro médico semanas antes de su muerte, el astro del fútbol debió ser sedado y sujetado para evitar que se quitara las vías venosas y se levantara de la cama.

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