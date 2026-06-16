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Personas sostienen un cartel con la imagen de Diego Armando Maradona, durante el juicio por la muerte del legendario futbolista argentino, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de junio de 2026. (Matias Campaya / EFE)
Personas sostienen un cartel con la imagen de Diego Armando Maradona, durante el juicio por la muerte del legendario futbolista argentino, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de junio de 2026. (Matias Campaya / EFE)
/ MATIAS CAMPAYA
Por Agencia EFE

Carlos Cottaro, acompañante terapéutico que asistió a Diego Armando Maradona tras su última operación, denunció este martes en el juicio por su muerte que el entorno del astro lo manipulaba, controlaban sus llamados y “hablaban por él”.

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