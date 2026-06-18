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El seleccionador argentino, Diego Armando Maradona, en el banquillo antes del partido de cuartos de final del Mundial de 2010 entre Argentina y Alemania, en el estadio Green Point de Ciudad del Cabo, el 3 de julio de 2010. (CARL DE SOUZA / AFP)
El seleccionador argentino, Diego Armando Maradona, en el banquillo antes del partido de cuartos de final del Mundial de 2010 entre Argentina y Alemania, en el estadio Green Point de Ciudad del Cabo, el 3 de julio de 2010. (CARL DE SOUZA / AFP)
/ CARL DE SOUZA
Por Agencia EFE

El acompañante terapéutico Alejandro Cottaro, que trató a Diego Armando Maradona antes de su fallecimiento, declaró este jueves en el juicio por la muerte del ’10′ que tuvo dificultades para hacer su trabajo porque el astro estaba “blindado” por sus médicos.

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