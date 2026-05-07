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Fotografía de archivo del fallecido futbolista argentino Diego Armando Maradona. EFE/ Mariscal
Fotografía de archivo del fallecido futbolista argentino Diego Armando Maradona. EFE/ Mariscal
Por Agencia EFE

Dos médicos que evaluaron a Diego Armando Maradona poco antes de su muerte aseguraron este jueves durante el juicio por el fallecimiento del ídolo argentino que la operación en la cabeza a la que fue sometido poco antes de morir por indicación de su médico de cabecera, el imputado Leopoldo Luque, era innecesaria.

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