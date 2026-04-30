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El argentino Diego Armando Maradona, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez en San Luis Potosí, México, el 5 de mayo de 2019. (Ulises Ruiz / AFP)
El argentino Diego Armando Maradona, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez en San Luis Potosí, México, el 5 de mayo de 2019. (Ulises Ruiz / AFP)
/ ULISES RUIZ
Por Agencia AFP

Diego Maradona era bipolar y tenía “un trastorno narcisista de la personalidad”, declaró este jueves su psicólogo en una audiencia del juicio en Argentina contra siete profesionales de la salud por la muerte del astro del fútbol a los 60 años.

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