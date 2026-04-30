Diego Maradona era bipolar y tenía “un trastorno narcisista de la personalidad”, declaró este jueves su psicólogo en una audiencia del juicio en Argentina contra siete profesionales de la salud por la muerte del astro del fútbol a los 60 años.

“Acá existe un cuadro: una adicción, un trastorno bipolar y un trastorno de la personalidad. Son las tres condiciones crónicas, toda la vida”, dijo el psicólogo imputado Carlos Díaz, quien contó en la sala que trataba al “Diez” desde 29 días antes de su muerte el 25 de noviembre de 2020.

Los allegados de Maradona “me dijeron que sus consumos estaban muy asociados a logros deportivos y que cuando había alguna frustración no sabía cómo lidiar con ello”, prosiguió el profesional.

Es la primera vez que se expresa de forma tan pública un diagnóstico de trastornos de salud mental del campeón del mundo con Argentina en 1986. Sus adicciones sí eran conocidas, en particular a la cocaína y al alcohol.

El juicio en San Isidro, 30 km al norte de Buenos Aires, busca determinar la responsabilidad del equipo médico en el fallecimiento de Maradona cuando convalecía de una neurocirugía sin complicaciones en una casa rentada para tal propósito.

Las audiencias comenzaron hace dos semanas y se llevan a cabo los martes y jueves.

Díaz narró que había conocido a exfutbolista el 26 de octubre de 2020. “Recuerdo que Maradona estaba sentado en un sillón bebiendo vino. La primera imagen que vi me impactó mucho porque me recordó a mi padre, también alcohólico, que había muerto hacía unos meses”, narró.

“Detecté que tenía un real deseo de cambio, estaba comprometido”, prosiguió. El psicólogo le explicó luego -dijo- , que “lo que funcionaba era un modelo abstencionista”.

Siete profesionales -un médico, una psiquiatra, un psicólogo y enfermeros- son acusados de homicidio con dolo eventual, lo que quiere decir que eran conscientes de que su accionar podía provocar la muerte.

Los imputados defienden su inocencia, mientras la querella busca demostrar que ni las condiciones de internación ni los cuidados fueron idóneos.

Maradona murió de un paro cardiorrespiratorio.

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