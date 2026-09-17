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El fallecido exfutbolista Diego Armando Maradona, ídolo de Argentina, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Demian Alday Estévez
El fallecido exfutbolista Diego Armando Maradona, ídolo de Argentina, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Demian Alday Estévez
Por Agencia EFE

Diego Armando Maradonano tenía patologías evidenciables”, su corazón era “absolutamente normal” y tuvo una “muerte súbita”, declaró este jueves el perito cardiológico Ricardo Iglesias en el juicio que tiene a siete profesionales de la salud en el banquillo de los acusados.

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