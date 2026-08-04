icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El exfutbolista, Diego Armando Maradona, hace un gesto a los en el estadio El Bosque, en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2019. (ALEJANDRO PAGNI / AFP)
El exfutbolista, Diego Armando Maradona, hace un gesto a los en el estadio El Bosque, en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2019. (ALEJANDRO PAGNI / AFP)
/ ALEJANDRO PAGNI
Por Agencia AFP

Diego Maradona comía poco, sufría de incontinencia urinaria y pasaba postrado en cama: así describió un custodio del ídolo los días previos a su fallecimiento en el juicio que se sigue al equipo médico del exfubolista argentino.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.