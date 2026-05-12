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Un hombre pasa junto a los murales que representan a la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona, fallecido recientemente, en el exterior del Estadio Diego Armando Maradona, sede del equipo Argentinos Juniors, en el barrio de La Paternal, Buenos Aires, el 10 de marzo de 2025. (Foto de LUIS ROBAYO / AFP)
Un hombre pasa junto a los murales que representan a la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona, fallecido recientemente, en el exterior del Estadio Diego Armando Maradona, sede del equipo Argentinos Juniors, en el barrio de La Paternal, Buenos Aires, el 10 de marzo de 2025. (Foto de LUIS ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

Diego Armando Maradona dejó de tomar un medicamento para la hipertensión poco tiempo antes de su muerte, el 25 de noviembre de 2020, según surgió este martes de la declaración de dos médicos que lo trataron en una clínica privada previo a su fallecimiento.

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