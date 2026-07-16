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Un mural que representa al fallecido legendario futbolista argentino Diego Maradona, pintado por el artista callejero argentino Martín Ron en Buenos Aires, el 14 de julio de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
Un mural que representa al fallecido legendario futbolista argentino Diego Maradona, pintado por el artista callejero argentino Martín Ron en Buenos Aires, el 14 de julio de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

Carlos Díaz, psicólogo imputado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y acusado de interferir en su tratamiento médico, hizo este jueves un nuevo descargo y aseguró que los profesionales a cargo de la salud del astro no aceptaban sus sugerencias.

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