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El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, en el estadio El Bosque, en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 8 de septiembre de 2019. (ALEJANDRO PAGNI / AFP)
El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, en el estadio El Bosque, en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 8 de septiembre de 2019. (ALEJANDRO PAGNI / AFP)
/ ALEJANDRO PAGNI
Por Agencia EFE

Verónica Ojeda, expareja de Diego Armando Maradona, quien declaró este jueves en el juicio por la muerte del astro, apuntó contra los médicos que estaban a cargo de sus cuidados domiciliarios y detalló que dos días antes de su muerte lo halló “hinchado como una pelota, barbudo y con mal olor”.

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