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Diego Armando Maradona, ex estrella del fútbol argentino, en el estadio El Bosque, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 28 de septiembre de 2019. (ALEJANDRO PAGNI / AFP)
Diego Armando Maradona, ex estrella del fútbol argentino, en el estadio El Bosque, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 28 de septiembre de 2019. (ALEJANDRO PAGNI / AFP)
/ ALEJANDRO PAGNI
Por Agencia EFE

Fernando Villarejo, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la última clínica en la que estuvo ingresado Diego Armando Maradona, declaró este jueves en el juicio por la muerte del astro que en aquel momento, tres semanas antes de su fallecimiento, desaconsejó que el exfutbolista continuara su tratamiento bajo la modalidad de internación domiciliaria.

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