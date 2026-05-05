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Un hombre pasa junto a los murales que representan a la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona, fallecido recientemente, en el exterior del Estadio Diego Armando Maradona, sede del equipo Argentinos Juniors, en el barrio de La Paternal, Buenos Aires, el 10 de marzo de 2025. (Foto de LUIS ROBAYO / AFP)
Un hombre pasa junto a los murales que representan a la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona, fallecido recientemente, en el exterior del Estadio Diego Armando Maradona, sede del equipo Argentinos Juniors, en el barrio de La Paternal, Buenos Aires, el 10 de marzo de 2025. (Foto de LUIS ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

Peritos que participaron en la autopsia de Diego Armando Maradona coincidieron este martes durante la séptima audiencia del juicio por su fallecimiento en que el exfutbolista no tuvo una muerte súbita, sino que atravesó un proceso de deterioro progresivo con signos de una agonía prolongada.

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