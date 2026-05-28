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El exfutbolista, Diego Armando Maradona, hace un gesto a los en el estadio El Bosque, en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2019. (ALEJANDRO PAGNI / AFP)
El exfutbolista, Diego Armando Maradona, hace un gesto a los en el estadio El Bosque, en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2019. (ALEJANDRO PAGNI / AFP)
/ ALEJANDRO PAGNI
Por Agencia EFE

Agustina Cosachov, psiquiatra de Diego Armando Maradona y acusada en el juicio por su muerte, apuntó este jueves contra la empresa de salud Swiss Medical por no haber cumplido los requerimientos que le fueron solicitados para el tratamiento del astro en la vivienda en la que falleció el 25 de noviembre de 2020.

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