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Resumen

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Un seguidor de Diego Maradona a las afueras del tribunal de San Isidro, en San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 21 de octubre de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
Un seguidor de Diego Maradona a las afueras del tribunal de San Isidro, en San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 21 de octubre de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia AFP

La justicia de Argentina emitirá el 22 de diciembre su veredicto en el juicio por la muerte de Diego Maradona, anunció el tribunal este jueves al cabo de seis meses de audiencias y tras las palabras de cierre de su hija mayor, quien clamó justicia para su padre.

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