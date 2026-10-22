La justicia de Argentina emitirá el 22 de diciembre su veredicto en el juicio por la muerte de Diego Maradona, anunció el tribunal este jueves al cabo de seis meses de audiencias y tras las palabras de cierre de su hija mayor, quien clamó justicia para su padre.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar mientras estaba en una internación domiciliaria en Tigre, cerca de San Isidro. Tenía 60 años.

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Siete profesionales de la salud fueron imputados por su muerte.

El presidente del tribunal, Alberto Gaig, cerró el juicio con voz entrecortada.

La lectura del veredicto y las eventuales sentencias tendrán “lugar el día 22 de diciembre del 2026” a las 12H00 locales (15H00 GMT), señaló.

Algunos de los denunciantes y acusados hablaron brevemente al término de las audiencias que se llevaron a cabo en San Isidro, al norte de Buenos Aires.

“Quiero pedirles que mi papá tenga la justicia que se merece”, dijo la hija mayor del ídolo, Dalma Maradona.

También Leopoldo Luque, el médico personal del exastro del fútbol y principal imputado, habló ante el estrado para reafirmar su inocencia.

La fiscalía pidió entre 4 y 12 años de prisión para seis de los siete imputados.

El séptimo imputado, el médico Pedro Di Spagna, fue absuelto por el tribunal este jueves tras no recibir acusaciones.

En los alegatos finales del jueves, los abogados solicitaron la absolución del coordinador de enfermería, Mariano Perroni, y del enfermero Ricardo Almirón.

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La fiscalía pidió el jueves entre cuatro y 12 años de prisión para la mayoría de los integrantes del equipo médico que asistió al astro del fútbol Diego Maradona en una internación domiciliaria previa a su muerte en 2020 en Argentina. (AFP)

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