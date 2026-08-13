icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Seguidores de Diego Armando Maradona protestan en el centro de Buenos Aires, Argentina, para exigir justicia por su muerte. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni).
Seguidores de Diego Armando Maradona protestan en el centro de Buenos Aires, Argentina, para exigir justicia por su muerte. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni).
Por Agencia EFE

El cardiólogo Gustavo Di Niro, quien integró la Junta Médica Interdisciplinaria creada en 2021 para evaluar las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, aseguró este jueves en el juicio que los médicos a cargo de la salud del astro no actuaron a pesar de las numerosas alarmas compatibles con una falla cardíaca.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.