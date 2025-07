El presidente argentino, Javier Milei, denunció este martes por injurias a Julia Mengolini, periodista feminista y directora del medio Futurock, en medio de una espiral de hostigamiento digital contra ella, encabezado por el propio mandatario con decenas de publicaciones en redes sociales y al que se sumaron sus seguidores.

Según medios locales, el abogado de Milei, Francisco Oneto, presentó este martes en el juzgado Criminal y Correccional número 7 de Argentina una denuncia contra Mengolini por injurias, basada en que la periodista afirmó en un programa radial que el presidente estaba “enamorado de su hermana”, lo que implicaría una relación incestuosa.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Mengolini, quien es abiertamente kirchnerista y opositora al Gobierno de Milei, dijo a EFE que la denuncia la tomó por sorpresa, porque al momento de recibirla se encontraba elaborando su propia presentación judicial contra Milei, lo que interpreta como un “contraataque”.

Sin embargo, afirmó estar segura de que la denuncia en su contra será desestimada de manera inmediata por el juez federal a cargo, Sebastián Casanello.

Poco antes de estos hechos, la periodista había asegurado en su programa emitido por streaming y radio que Milei y varios de sus seguidores cometieron contra ella delitos de amenazas coactivas, intimidación pública, incitación al odio y violencia colectiva mediante un ataque coordinado a través de diversas plataformas digitales, en las que Mengolini recibió múltiples amenazas e insultos.

La periodista insistió a EFE en que en el curso de los últimos diez días fue objeto de amenazas de muerte a través de mensajes privados y correos electrónicos.

Pero celebró que, en paralelo a los ataques de los seguidores de Milei, recibió mucho apoyo de personas en la vía pública.

Consultada sobre si le otorga entidad a las amenazas recibidas, Mengolini respondió que sí: “Las cosas no pasan hasta que pasan. En este país, alguien intentó matar a Cristina”, dijo, en referencia al intento de asesinato contra la expresidenta Cristina Kirchner en la puerta de su casa en Buenos Aires, el 1 de septiembre de 2022.

Asimismo ratificó que presentará su denuncia contra el presidente, funcionarios de su Gobierno y militantes del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA), y que será representada por abogados de la agrupación peronista Argentina Humana, que lidera el referente opositor Juan Grabois.

El pasado domingo Milei se refirió con burlas a Mengolini, de quien dijo que había sido ella la que había convocado a atacar a militantes de LLA.

MÁS INFORMACIÓN: Justicia de Argentina rechaza por inconstitucional decreto de Milei que limitaba el derecho a huelga

“A Mengolini lo que le importa es tener la pauta, no le importa si a la gente le va bien o no”, dijo en referencia a la publicidad estatal en los medios, la cual Milei recortó de manera considerable al inicio de su gestión como presidente.

En los últimos días, el jefe del Estado argentino retomó su ofensiva contra la prensa, que resume con la frase reiterativa: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

En la entrevista de Milei a un programa emitido por streaming y dedicado a los animales, el pasado domingo, Milei sentenció: “Toda esa mierda de periodistas me ha dicho zoofílico, homofóbico, nazi. ¿Qué no me han dicho? Después les viene el vuelto, pero lo que no se dan cuenta es que los que primero tiraron la piedra fueron ellos. La gente de bien se dio cuenta de que son los enemigos”.

VIDEO RECOMENDADO