Fotografía de archivo del 19 de julio de 2017 del economista argentino José Luis Espert hablando durante un evento, en Montevideo (Uruguay). (Foto: EFE)
Agencia EFE
Justicia argentina imputa por lavado de dinero a José Luis Espert, excandidato del partido de Milei
La Justicia argentina imputó este martes por lavado de dinero al diputado , quien renunció este domingo a ser candidato de La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente , en las legislativas del 26 de octubre, tras desencadenarse un escándalo por sus vínculos con un empresario acusado de fraude y narcotráfico en Estados Unidos.

Tras la imputación, el fiscal Fernando Domínguez abrió una investigación judicial contra Espert, según confirmaron a EFE fuentes de la causa, a raíz de una denuncia contra el imputado por supuestamente , acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Francisco Sanz

El escándalo se desató cuando se hizo público ese vínculo entre Espert y Machado, quien está en arresto domiciliario en Argentina desde abril de 2021.

Este martes, además, la Corte Suprema de Argentina resolvió su extradición.

El presidente argentino Javier Milei (izq.) sonríe junto al diputado nacional José Luis Espert en una foto de archivo del 22 de mayo de 2024. (Foto: AFP)
El presidente argentino Javier Milei (izq.) sonríe junto al diputado nacional José Luis Espert en una foto de archivo del 22 de mayo de 2024. (Foto: AFP)

La transacción de 200.000 dólares que motivó la denuncia del peronista Juan Grabois contra Espert consta en una causa judicial en Texas (EE.UU.) contra Debra Mercer-Erwin, una exsocia de Machado y condenada en 2023 por lavado de dinero, fraude y narcotráfico.

El diario argentino La Nación reveló el pasado viernes que la transferencia figura también en los libros contables de Bank of America y que el documento resultó una evidencia clave para la condena de Mercer-Erwin.

Espert, que era cabeza de lista de la LLA en las próximas elecciones legislativas y renunció el pasado domingo, admitió que cobró ese dinero, pero de manera lícita y como parte de su actividad privada -no política-.

También aseguró que en abril de 2021 se enteró, a través de la prensa, de que la Justicia estadounidense había emitido una orden de captura internacional contra Machado por actividades vinculadas al narcotráfico y estafas relacionadas con la compraventa de aviones.

Machado confirmó este martes en una entrevista brindada desde su prisión domiciliaria : “Lo ayudé económicamente porque me dijo que necesitaba aportes”.

“Sobre los 200.000 dólares se están confundiendo: era más de esa cifra, pero en cuotas. Yo le cuento a Espert que tenía un proyecto en Guatemala, él me dice que hacía asesorías y le digo que podíamos firmar un acuerdo. Decían que era un buen economista”, explicó el Machado sobre esa transacción.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

