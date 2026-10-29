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Resumen

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Vehículos cruzan la aduana argentina en la frontera entre Brasil y Argentina, que conecta Foz do Iguaçu y Puerto Iguazú respectivamente, el 27 de octubre de 2026, en Foz do Iguaçu, estado de Paraná, Brasil. Foto: CHRISTIAN RIZZI / AFP
Vehículos cruzan la aduana argentina en la frontera entre Brasil y Argentina, que conecta Foz do Iguaçu y Puerto Iguazú respectivamente, el 27 de octubre de 2026, en Foz do Iguaçu, estado de Paraná, Brasil. Foto: CHRISTIAN RIZZI / AFP
/ CHRISTIAN RIZZI
Por Agencia EFE

La Justicia de Argentina pidió este jueves el acceso al registro de video de las cámaras de seguridad y otras informaciones relativas al paso de Flávio Bolsonaro por el aeropuerto de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, desde donde el excandidato presidencial brasileño partió rumbo a Estados Unidos.

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