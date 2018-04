La jueza Carolina Lebbos de un tribunal de Curitiba negó este lunes los pedidos de visitas de la ex presienta Dilma Rousseff y otros aliados del Partido de los Trabajadores (PT) al encarcelado ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.



El líder de izquierda que gobernó Brasil de 2003 a 2011 cumple una condena de 12 años y un mes de prisión desde el 7 de abril, acusado de recibir un apartamento en la playa a cambio de beneficiar a la constructora OAS con contratos de Petrobras. Además, tiene siete procesos abiertos por corrupción.

Desde el jueves, la magistrada recibió una serie de peticiones de visitas al ex presidente y todas acabaron negadas.

La lista de personas que hicieron la solicitud incluye a Rousseff, Gleisi Hoffmann (presidenta del PT), Carlos Lupi (presidente del Partido Democrático Laborista) y al premio Nobel de la Paz (1980) Adolfo Pérez Esquivel, quien ha iniciado una campaña para que Lula reciba dicho galardón del Comité noruego.

Lula da Silva purga su condena en una cárcel de 15 metros cuadrados en el último piso de la sede de la Policía Federal (PF) de Curitiba. Las normas de la PF solo permiten visitas de abogados y familiares de primer y segundo grado.

Lebbos indicó que se han registrado más de diez solicitudes argumentando la amistad que tienen con el ex presidente, pero dijo que hay "peculiaridades innatas al ambiente carcelario (limitaciones implícitas, inherentes a la ejecución de la pena)" a ser observadas.

"Feliz" por encuesta

El ex presidente brasileño dijo haber recibido con felicidad el resultado de una nueva encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre próximo en la que permanece como líder pese a su encarcelamiento.



"Estoy feliz con la encuesta", afirmó el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en una carta leída este lunes por Hoffman, en una reunión este lunes de los miembros de la dirección de la considerada mayor fuerza de izquierda de América Latina.



Pese a que la carta no fue divulgada en el portal del PT como en anteriores ocasiones debido a que abordaba asuntos internos, el ex ministro Alexandre Padilha publicó en su página en Facebook un trecho de su lectura hecho por Hoffmann.



Según la encuesta divulgada el 15 de abril pasado, la primera realizada tras la reclusión de Lula da Silva, el líder del PT sigue como el máximo favorito para las presidenciales de octubre en caso de que pueda ser postulado.



En los tres diferentes escenarios presentados por Datafolha con diversos candidatos, Lula se impondría con entre el 30% y el 31% de los votos en la primera vuelta y volvería a ser elegido presidente en la segunda, con entre el 46 y el 48%.



Su principal rival en los mismos escenarios es el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, un polémico defensor de la última dictadura militar y al que el sondeo tan solo le atribuye entre el 15% y el 16% de la intención de voto.



Datafolha también preguntó si la prisión de Lula fue "justa" o "injusta" y un 54% se inclinó por la primera respuesta, un 40% la consideró "injusta" y un 6% declinó responder.

"Soy inocente"

La candidatura de Lula no solo está amenazada por su encarcelamiento sino también por la legislación electoral, que inhabilita automáticamente a cualquier candidato que, como en el caso del líder del PT, haya sido condenado en segunda instancia por un tribunal colegiado.



El PT asegura que, pesa esa restricción, inscribirá la candidatura de Lula en agosto próximo y presentará recursos tanto ante el Tribunal Electoral como ante la Corte Suprema para intentar evitar que le impidan disputar las elecciones.



En su carta a los dirigentes del PT, Lula también aseguró que el actual año es muy importante tanto para el partido y para la izquierda como para la propia democracia.



Agregó que también es importante "para mí porque yo quiero la libertad".



El considerado líder más carismático en la historia de Brasil rechazó en la misiva las "insinuaciones" de que la Corte Suprema puede absolverle en caso de que desista de las elecciones, de que mantenga un perfil bajo y de que no hable sobre su condena.



"La Corte Suprema tiene que absolverme porque soy inocente y no porque renuncie a la candidatura", agregó el ex mandatario al dar a entender que tampoco planea desistir del pleito electoral.



En su reunión de este lunes en Curitiba, la Dirección Nacional del PT reafirmó su intención de postular a Lula da Silva a las presidenciales de octubre ante el convencimiento de que tal es el deseo no es sólo de los militantes del partido sino "también de la mayoría del pueblo brasileño, lo que es percibido en las calles, en las redes sociales y en los sondeos".



