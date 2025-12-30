Justicia de Bolivia libera a exministro de Arce pero acumula más denuncias en su contra

La justicia de Bolivia liberó este martes al excandidato presidencial y exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo, detenido en la madrugada “por obstrucción a la Policía” en un aeropuerto de Bolivia, cuando intentaba viajar a Chile, pero se presentaron más denuncias en su contra durante el día.

La jueza de un tribunal de garantías, Rosario de Carmen Egüez atendió el caso en primera instancia, tras la acción directa presentada por la Policía, y decidió dejar en libertad a Del Castillo.

Pero esta determinación no fue ejecutada, por lo que la defensa del exministro presentó un recurso de acción de libertad que fue concedida en una audiencia por el juez Carlos Alberto Moreira que ratificó el fallo de Egüez.

“Analizada la resolución de la jueza, el suscrito juez va a conceder la tutela (...) ordenando que cese la persecución, ya están con libertad, que se cumpla con esa sentencia y se deje de hostigar a los ciudadanos”, dijo el jueza Moreira al terminar la audiencia.

Explicó que la Fiscalía no presentó imputación en contra del exministro por “falta de indicios” en su contra y que hubo “más dudas que certezas” en la acción policial durante la acción directa en el aeropuerto de Viru Viru, el más grande del país, en la región oriental de Santa Cruz.

El juez dijo además que Del Castillo puede circular y viajar “con libertad” a partir de la resolución del caso.

El exministro aseguró que se siente “feliz” por el fallo judicial y que tratará de reprogramar su viaje a Chile, donde tiene prevista una cita médica para una de sus hijas que presenta problemas de salud.

El expresidente de Bolívia Luis Arce habla con periodistas a su llegada a la cárcel de San Pedro este viernes, en La Paz. Foto: EFE/ Gabriel Márquez

Aseguró que tiene fecha de regreso al país para el 12 de enero y que no se irá del país.

No obstante, durante el día se presentaron al menos tres denuncias en su contra por delitos como secuestro, inacción y tortura que supuestamente cometió cuando era ministro de Gobierno, en la gestión de Luis Arce (2020-2025).

Uno de los principales denunciantes es el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que presentó una demanda contra Del Castillo por privación de libertad, desaparición forzada y otros delitos.

Camacho, que salió en libertad en agosto de este año, fue detenido en diciembre de 2022 acusado de terrorismo, cohecho y seducción de tropas por liderar las protestas ciudadanas que denunciaban un fraude electoral a favor del expresidente Evo Morales (2006-2019) en las frustradas elecciones de 2019.

Del Castillo era entonces el ministro de Gobierno (Interior) y lideró la captura y traslado del gobernador desde Santa Cruz hasta La Paz, donde fue encarcelado preventivamente.

El padre de un policía asesinado en una intervención antidrogas y la familia de un exdirector de un fondo de proyectos para comunidades indígenas que denunció corrupción también presentaron denuncias en contra de Del Castillo.

El exministro aseguró que se presentará a todas las acciones judiciales que se presenten en su contra “las veces que sean necesarias”.

La gestión ministerial de Del Castillo también fue duramente criticada por la entonces oposición que en su momento le cuestionó por la actuación de la Policía para reprimir cualquier protesta contraria al Gobierno de Arce y por la forma en que fueron detenidos líderes opositores por la crisis de 2019 que para el Movimiento al Scoailismo (MAS) fue un “golpe de Estado” contra Morales.