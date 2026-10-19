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Resumen

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Una carpeta con aplicaciones de Meta (Instagram, Facebook, Threads, Messenger, Muse, WhatsApp y Meta AI) se muestra en la pantalla de un teléfono inteligente en Créteil, Francia, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Samuel Boivin/NurPhoto vía AFP).
Una carpeta con aplicaciones de Meta (Instagram, Facebook, Threads, Messenger, Muse, WhatsApp y Meta AI) se muestra en la pantalla de un teléfono inteligente en Créteil, Francia, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Samuel Boivin/NurPhoto vía AFP).
/ SAMUEL BOIVIN
Por Agencia AFP

La justicia electoral de Brasil dio este lunes 24 horas a Meta para demostrar que aplica medidas para garantizar un trato igualitario en sus redes a las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, a menos de una semana del balotaje presidencial.

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