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El exportaro de la selección de Colombia, René "El loco" Higuita, se vio involucrado en la trama que terminó con el embargo de su casa en Medellín. (Foto: Luis ACOSTA / AFP)
El exportaro de la selección de Colombia, René "El loco" Higuita, se vio involucrado en la trama que terminó con el embargo de su casa en Medellín. (Foto: Luis ACOSTA / AFP)
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia AFP

Un juzgado en Colombia ordenó el embargo de una casa del legendario exportero de la selección de fútbol René Higuita, al determinar que la propiedad fue adquirida con dinero del cartel de Pablo Escobar antes de pasar a manos del jugador en 1992.

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