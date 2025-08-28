Argentina: Tensión e incidentes en acto electoral conducido por Karina Milei en Corrientes | VIDEOS

Un acto de campaña conducido por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en Corrientes, provincia argentina que celebra elecciones este domingo, concluyó este jueves con golpes y forcejeos entre los concurrentes y al menos tres detenidos, según informaron medios locales.

“Una nueva agresión a los militantes de La Libertad Avanza (LLA) se registró esta tarde en el cierre de campaña de Corrientes”, denunció el partido de Javier Milei en un comunicado oficial.

Karina Milei viajó a Corrientes acompañada del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para respaldar al candidato de LLA, Lisandro Almirón, en el cierre de campaña del partido en la provincia de Corrientes, que este domingo elegirá gobernador en las urnas.

Sin embargo, la caminata prevista por el centro de la capital correntina fue interrumpida a pocos metros del inicio, cuando se desataron enfrentamientos entre simpatizantes de LLA y manifestantes opositores, que dejaron un saldo de al menos tres detenidos, según informó la prensa local.

En medio de la trifulca callejera, en la que se registraron empujones, insultos y forcejeos, Karina Milei abandonó el lugar en una camioneta negra con rumbo hacia el aeropuerto.

“ Patearon las puertas de los vehículos y vinieron a alterar el cierre de campaña que habíamos organizado en paz y con mucha alegría ”, denunció Almirón.

Los incidentes se producen un día después de que el propio Javier Milei fuera evacuado de un acto en la localidad Lomas de Zamora, bastión peronista en la provincia de Buenos Aires, cuando manifestantes opositores arrojaron piedras y otros objetos contra la camioneta en la que se trasladaba, provocando choques con fuerzas de seguridad.

Los manifestantes, que expresaron su repudio a la gestión de Milei y su malestar por las recientes denuncias de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), agredieron al mandatario mientras avanzaba por la arteria principal de la localidad bonaerense.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, presentó este jueves una denuncia penal por “intimidación pública y atentado a la autoridad agravado por coparticipación criminal” ante los incidentes, por los que, según el vocero presidencial, fueron detenidas dos personas.

