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Resumen

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, continúa con las medidas contra la migración irregular en su país. Tras la polémica zanja que ha excavado el ejército chileno en la frontera con Perú, ahora se suma otra decisión: la paralización de la regularización de 182.000 migrantes que se encuentran en territorio chileno y, además, la preparación de un paquete legislativo en torno a indocumentados.

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