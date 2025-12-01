“Kast tiene la primera opción”: por qué las encuestas y los expertos ven casi imposible una remontada de Jara en el balotaje de Chile

Los sondeos de cuatro encuestadoras coinciden en otorgarle a Kast entre 12 y 16 puntos de ventaja sobre Jara, quien se impuso en la primera vuelta con el 26,8% de los votos, pero que ahora enfrenta un panorama cuesta arriba para el balotaje del domingo 14 de diciembre.

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, habla con la prensa tras participar en un debate en Radio Cooperativa de Santiago el 27 de noviembre de 2025. (Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP). / RODRIGO ARANGUA

Un dato curioso que dejan todos los sondeos es que el voto en blanco, nulo o abstención bordea o supera el 14%, un indicador relevante para un proceso con sufragio obligatorio.

Según Gilberto Aranda Bustamante, doctor en Estudios Latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, las encuestas para la primera vuelta “fueron relativamente acertadas” respecto al primer y segundo lugar.

“En síntesis, te diría que le dan a Kast entre 14 y 16 puntos de diferencia; algunas dicen hasta 18. Yo no digo nunca imposible porque la política es el reino de lo difícil, pero está muy, muy cuesta arriba, está muy difícil para las izquierdas coaligadas. Nada está resuelto, pero la tendencia está más o menos clara de que va a ganar el candidato de las derechas. La primera chance la tiene Kast”, asegura el analista a El Comercio.

Jeannette Jara fue ministra del Trabajo y Previsión Social entre marzo del 2022 y abril del 2025.

Paulina Astroza Suárez, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y académica en la Universidad de Concepción, coincide en que Kast se llevará el triunfo, de acuerdo con las últimas encuestas, los análisis y los comentarios que se vienen conociendo a puertas del balotaje.

“Kast, de alguna manera, ha sido el catalizador de un descontento mayor que continúa en la población chilena respecto a la situación general del país, donde encontramos al presidente Boric con una alta desaprobación [62%] y una baja aprobación [33%]. Entonces, teniendo esos números el gobierno, evidentemente que a la candidatura de la continuidad se le hace bastante pesado el poder remontar esa desaprobación”, sostiene la especialista a El Comercio.

Principales sondeos para el balotaje de Chile:

Encuestadora Kast Jara Nulo/Blanco/Abstención Criteria 51% 35% 14% Panel Ciudadano UDD 50% 34% 16% Data Influye 49% 34% 14% Cadem 46% 34% 20%

La clave de Kast

El punto dominante de la campaña presidencial en Chile no es la economía, sino la seguridad, recuerda Gilberto Aranda Bustamente, un aspecto que es primordial para Kast. “El tema estrella de la campaña electoral es la seguridad ciudadana y Kast ha sabido explotar muy bien o aprovechar muy bien la preocupación de Chile, que no es la economía, que es lo clásico, sino la seguridad ciudadana”, apunta.

“El primer punto del programa de Kast es la seguridad. Es lo primero y él habla de una emergencia securitaria, de un Gobierno de Emergencia, que lo divide en varios puntos. Justamente, el primero es la emergencia nacional en seguridad”, asevera Aranda.

En la misma línea se encuentra Paulina Astroza Suárez. “Hay una percepción en Chile de que se ha perdido el control de la seguridad, tanto en materia de políticas públicas, como materia de criminalidad, narcotráfico y en especial de la migración. Las personas piden mayor control y eso está ofrecido desde hace buen tiempo por Kast”, puntualiza la doctora en Ciencias Políticas y Sociales y académica en la Universidad de Concepción.

Jara no "cree en los imposibles"

Frente al panorama adverso, Jeannette Jara ha optado por un tono desafiante pero realista. Tras la difusión de las últimas encuestas, aseguró que “no cree en los imposibles”, buscando conectar con un electorado progresista que necesita movilizarse para acortar la distancia.

En su comando de campaña reconocen que la tarea es “inmensa”, pero apuestan a superar el 40 % y, si es posible, acercarse al 45 %, para evitar una derrota demasiado amplia y mantener una base política sólida ante un Congreso fragmentado.

Gilberto Aranda Bustamente coincide en que la candidata de izquierda enfrenta un muro bastante alto en el balotaje, pero pese a que “la tendencia parece estar más o menos clara a favor de Kast, igual hay interrogantes. ¿Va a ser muy ajustada la diferencia o si va a ser una diferencia más estrecha?“, puntualiza.

La candidata presidencial de Chile, Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, sale después de participar en un debate en Radio Cooperativa en Santiago, el 27 de noviembre de 2025. (RODRIGO ARANGUA / AFP) / RODRIGO ARANGUA

Para Paulina Astroza Suárez las dificultades de la exministra del gobierno de Gabriel Boric no empiezan ahora, sino en su propia primera vuelta. “Está bastante cuesta arriba un posible triunfo de Jara porque su votación fue desilusionante en primera vuelta”, señala.

Aunque ganó con 26,8%, Astroza recuerda que ese porcentaje quedó por debajo del voto duro del gobierno. “No logró siquiera obtener el respaldo más o menos estable del oficialismo, que siempre estuvo cerca del 30%. Se esperaba que la diferencia con el segundo fuera mucho mayor, al menos 6 o 7 puntos; y terminó siendo apenas de dos sobre José Antonio Kast”.

El margen para crecer, reconoce, es estrecho. Los otros ocho candidatos tuvieron votaciones muy bajas. Por lo tanto, su desafío pasa por captar indecisos, votantes del nulo o blanco y, sobre todo, parte del electorado de Parisi. Sin embargo, para la docente es aún más compleja por la naturaleza del Partido de la Gente.

“No podemos hablar de una uniformidad de pensamiento, de estrategia o de representación dentro del PDG. Es un electorado muy heterogéneo y no responde a una orden partidaria. Por eso convencer a ese votante resulta particularmente difícil para Jara”, concluye.

El factor Parisi

Gilberto Aranda Bustamente explica también que las encuestadoras no estuvieron finas en cuanto al tercer lugar de las elecciones presidenciales, donde se posicionó el economista populista Franco Parisi. "Lo que pasa es que hubo un sobredimensionamiento de Johannes Kaiser y una minusvaloración de Parisi", señala.

En ese contexto, el Partido de la Gente que lidera Parisi aparece como un actor clave a futuro. El académico lo describe como un “partido bisagra posicional”, muy distinto a los tradicionales partidos de centro como la Democracia Cristiana que en “determinadas leyes puede aprobar al gobierno o ir con la oposición, pero no se compromete con ningún bloque”.

Paulina Astroza Suárez refuerza esta lectura, subrayando que Parisi “logró catalizar, de mejor manera incluso que Kast o que Kaiser, el descontento en la población”, pese a no contar con una estructura partidaria fuerte ni con una campaña costosa. “Obtener 14 diputados desde cero… muestra que ese voto oculto del que tanto se habló finalmente estaba en Parisi”, afirma.

Franco Parisi quedó tercero en las elecciones presidenciales de Chile. (Javier TORRES / AFP). / JAVIER TORRES

Para la académica, este electorado “es un voto de descontento”, guiado por el lema “ni fachos ni comunachos”. Por eso duda que se comporte como un bloque disciplinado: “Aquí no hay una lealtad ideológica con el Partido de la Gente ni con Parisi. Una parte puede ir a Jara, otra a Kast y otra votar nulo o blanco. Parisi no es dueño de esos votos”.

Por ende, la consulta nacional realizada por el Partido de la Gente el domingo 30 de noviembre —cuyos resultados se conocerán el lunes 1 de diciembre— también debe leerse como una estrategia.

“Se anticipa que puede ganar el nulo o blanco en las elecciones internas del Partido de la Gente, y por lo tanto Parisi va a tratar también de decidir cuál es su postura y así posicionarse para un futuro”, indica Aranda.

Astroza coincide en que Parisi está “pensando más a largo plazo que en la elección de ahora, sobre todo si quiere proyectarse a cuatro años”, que más que influir en esta segunda vuelta.