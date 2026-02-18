Colombia: Crece polémica por muerte de niño luego de que Petro divulgara sin autorización historia clínica

La polémica por la muerte del niño colombiano Kevin Acosta, de siete años, diagnosticado con hemofilia, creció este miércoles luego de que el presidente Gustavo Petro publicara sin autorización partes de su historia clínica, tras responsabilizar a la familia del deceso por permitirle practicar deporte.

“Pierde el conocimiento por cinco minutos y presenta otorragia y epistaxis, no me pregunten esto porque no soy médico. O sea, sangrado por el oído y la nariz, eso es signo de fractura de la base del cráneo”, dijo Petro anoche en un acto público en el departamento de La Guajira.

El niño falleció el pasado viernes en Bogotá luego de dos meses de angustiosa espera de su madre, Katherine Pico, para que el sistema público de salud le suministrara el medicamento Emicizumab, que necesitaba con urgencia para controlar la hemofilia, condición que se agravó tras caerse de su bicicleta.

Tanto Petro como su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han responsabilizado del fallecimiento a la madre del menor, por permitirle andar en bicicleta, pero no han manifestado su solidaridad con la familia o voluntad de investigar las razones por las cuales la empresa prestadora de salud Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, dejó de suministrarle al niño una medicina que recibía desde los nueve meses de nacido.

Además, la divulgación de la historia clínica por parte del presidente provocó críticas y también una respuesta de la familia del menor, que calificó como “lamentable e inhumano” que se haya hecho pública esa información que es de carácter confidencial de cualquier paciente.

Reserva legal

“En Colombia la historia clínica es un documento privado y confidencial, protegido por el artículo 15 de la Constitución (...) Contiene datos sensibles y solo puede ser conocida por el paciente, su representante o por autorización legal”, manifestó en X el coordinador del Observatorio de Salud Pública, Luis Jorge Hernández.

MÁS INFORMACIÓN: Petro convoca movilizaciones tras suspensión del decreto que aumentó el salario mínimo en Colombia

En la misma línea, el exministro de Justicia Wilson Ruiz afirmó que “la historia clínica es un documento protegido por la reserva legal” y sostuvo que revelarla “no es una decisión política, sino una vulneración del derecho a la intimidad”.

Por su parte, el exfiscal general Francisco Barbosa señaló que divulgar la información médica del menor podría configurar el delito de violación de datos personales, contemplado en el artículo 269F del Código Penal.

Por su parte, la organización Pacientes Colombia cuestionó en redes sociales que el presidente estuviera “divulgando datos sensibles de la historia clínica del niño Kevin Acosta”, mientras que el jurista Ramiro Bejarano dijo que aunque Petro y Jaramillo culpen a la madre por la muerte del menor, “la verdad es que lo mató el sistema de salud colapsado por el Gobierno que no le suministró la medicina”.