Colombia: Crece polémica por muerte de niño luego de que Petro divulgara sin autorización historia clínica

El presidenta colombiano, Gustavo Petro, hablando durante una alocución televisada, en Bogotá, Colombia, el 15 de febrero de 2026. (Presidencia de Colombia / EFE)
El presidenta colombiano, Gustavo Petro, hablando durante una alocución televisada, en Bogotá, Colombia, el 15 de febrero de 2026. (Presidencia de Colombia / EFE)
Presidencia de Colombia
Por Agencia EFE

La polémica por la muerte del niño colombiano Kevin Acosta, de siete años, diagnosticado con hemofilia, creció este miércoles luego de que el presidente Gustavo Petro publicara sin autorización partes de su historia clínica, tras responsabilizar a la familia del deceso por permitirle practicar deporte.

