Resumen

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Un hombre vende objetos alusivos a la visita del papa León XIV, este jueves en Paysandú (Uruguay). Foto: EFE/ Federico Gutiérrez
Un hombre vende objetos alusivos a la visita del papa León XIV, este jueves en Paysandú (Uruguay). Foto: EFE/ Federico Gutiérrez
/ Federico Gutiérrez
Por Agencia EFE

Con banderas, palomas blancas de papel y flores amarillas, la ciudad uruguaya de Paysandú se prepara para la celebración que la pondrá ante los ojos del mundo: la primera misa que el papa León XIV oficiará en su gira por Suramérica.

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