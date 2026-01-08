La cúpula chavista ante la intervención de Trump: ¿cuánto va a durar y qué se espera de la relación entre Rodríguez, Cabello y Padrino?

El chavismo ha recibido un duro golpe con la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses. A cinco días de la operación, y con el dictador venezolano y su esposa Cilia Flores en un centro penitenciario de Brooklyn, queda todavía la duda de cuánto más durará el régimen venezolano bajo el monitoreo de EE.UU.

Es cierto que la mayoría de la cúpula del chavismo salió físicamente ilesa de la operación Resolución Absoluta y que la administración de Donald Trump se ha mostrado dispuesta a trabajar con la vicepresidenta, y ahora presidenta interina, Delcy Rodríguez. Otras figuras claves del chavismo como el ministro del Interior, Diosdado Cabello; el titular de Defensa, Vladimir Padrino; y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, también mantienen sus puestos.

Pero si bien Delcy Rodríguez continuó inicialmente con un lenguaje desafiante, afirmando que Maduro es todavía el único presidente constitucional de Venezuela, pronto su verbo hacia Washington se suavizó, extendiendo “una invitación al gobierno de EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

Nicolás Maduro siendo trasladado por agentes en Nueva York.

La falta de un calendario para nuevas elecciones por parte de Washington y el aparente énfasis del presidente Trump en la administración del petróleo venezolano hacen también preguntarse por el próximo fin o no del chavismo.

Venezuela sin chavismo “es posible e indispensable”

En el lado más optimista está el exalcalde de Caracas y líder opositor Antonio Ledezma, quien en una reciente aparición en el programa “Siempre a las Ocho” de Milagros Leiva aseguró que la desarticulación del chavismo en Venezuela no es solo “posible, sino también indispensable” para el futuro del país.

“La solución de la crisis de Venezuela, que es una amenaza para la seguridad del hemisferio, no va a ser posible si sigue esta extensión de la tiranía, y el presidente Trump ya ha dicho que está comprometido a garantizar la seguridad de los intereses estadounidenses”, afirmó el político opositor. “Esto no se va a dar mientras siga Delcy Rodríguez, una comunista contumaz que es el puente con los rusos, los chinos, los iraníes y los cubanos, además de quien ha avalado toda la crisis financiera que se ha llevado por delante el Banco Central de Venezuela”.

Ledezma considera que hay motivos para pensar que el chavismo está tambaleante, con sus grandes jugadores Delcy Rodriguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino mirándose con desconfianza e intentando determinar quién fue el que traicionó a Maduro.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro del Interior, Diosdado Cabello; y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. (AFP). / MARCELO GARCIA PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA

“Esto es un pozo maloliente de caimanes y serpientes que se están devorando. Ya se están acusando unos a otros. ‘Usted es culpable’, ‘usted entregó a Maduro’. Eso no tiene vida, eso no va a sobrevivir”, señaló el exalcalde caraqueño. “Hay que llevar las cosas con la paciencia estratégica que ha venido guiando nuestra lucha por muchos años en Venezuela”, agregó Ledezma.

Otro quien se mostró escéptico sobre la longevidad del régimen chavista fue el analista venezolano Luis Nunes, quien también en el programa “Siempre a las 8” puso en duda la viabilidad política de Delcy Rodríguez debido a su doble discurso conciliador hacia Washington y belicoso en Caracas, por lo que dudó si esta completará los 90 días previstos para su presidencia interina.

“Delcy no puede estar con el chavismo y con Estados Unidos al mismo tiempo. Ese doble discurso no le va a durar”, señaló.

Según explicó, la permanencia en el poder de Delcy Rodríguez depende de su relación con la Administración Trump, que ha tomado una perspectiva pragmática y utilitaria de la situación en Venezuela, por lo que dudarían en reemplazarla.

“Creo que el tiempo de la negociación con Delcy es complicado, sobre todo porque recordemos de dónde viene ella. Es hija de un guerrillero comunista que secuestró a un empresario norteamericano y a quien ella considera mártir. Eso no se puede borrar”, relató Nunes. “Entonces, ese resentimiento le va a pesar mucho a la hora de decidir con quién se quiere quedar”.

Tanto Ledezma como Nunes coincidieron en que el proceso de transición será largo y accidentado. Para ambos, el desafío ahora será desmantelar el aparato chavista que, aunque herido y enormemente impopular, aún conserva resortes de coerción, algo que se podrá dar cuando se celebren elecciones libres del país y se comience el proceso de reconstrucción institucional de Venezuela.

“Hay planes para la reconstrucción económica de Venezuela, para rehacer las instituciones del país, para reinsertarse en el concierto de las naciones democráticas mundos, para reunificar a la familia venezolana, que seguro me está escuchando a través de estos programas en el Perú, Ecuador, Chile, Bolivia”, afirmó Ledezma. “Pues venga, a preparar las maletas porque iremos regresando de manera progresiva para ser coprotagonistas del proceso de avivamiento de la democracia, de reconstrucción de su infraestructura y de sus instituciones”.

El objetivo no es Venezuela, sino Cuba

Menos optimista se mostró María Puerta Riera, politóloga venezolana y profesora de Gobierno Americano en el Valencia College (Orlando), quien en conversación con El Comercio considera cuestionable pensar que Estados Unidos tenga como prioridad ‘deschavizar’ Venezuela o devolver la democracia al país. En cambio, cree que sus movimientos deben ser interpretados como una jugada geopolítica de mayor alcance, cuyo objetivo final sería debilitar al régimen cubano.

“La salida o el debilitamiento del chavismo es la condición necesaria para golpear al régimen cubano”, explicó, destacando que la isla depende del petróleo venezolano para su subsistencia económica. Según indicó, la reducción del suministro ya estaría acelerando un colapso económico en Cuba.

A juicio de Puerta, la captura de Maduro no implica el desmantelamiento del régimen, sino una reconfiguración interna del poder. “Ya estamos viendo que no es así porque dejaron intacto el régimen”, afirma, al señalar que la operación significó una “decapitación” política tanto de Maduro como de la oposición democrática, en particular de la ganadora del Nobel María Corina Machado que la administración de Trump aparentemente dejó fuera de sus cálculos en Venezuela.

La opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, se ha visto fuera de los planes de la administración de Donald Trump en Venezuela. (Foto: EFE/Rayner Peña R.)

Puerta cuestiona además el énfasis puesto por Donald Trump en el negocio petrolero, al considerar que no se corresponde con la realidad del sector. “Venezuela es un país donde no hay estado de derecho y las empresas petroleras no van a volver mientras no existan condiciones legales que lo permitan”, apunta, recordando que la reactivación de pozos podría tardar hasta una década y requerir inversiones que hoy no están garantizadas.

En ese sentido, descarta que la Administración Trump tenga como prioridad la democratización de Venezuela, sino que es más bien afectar a Cuba así como influenciar en temas como el control migratorio, el acceso a petróleo seguro y el cierre del hemisferio occidental como espacio de influencia a China y Rusia.

Puerta describió la actual etapa como una transición dentro del propio chavismo, orientada a la supervivencia del grupo en el poder más que a la preservación de un proyecto ideológico en el que los hermanos Rodríguez serán los principales operadores del nuevo equilibrio, con Delcy Rodríguez como figura visible y su hermano Jorge como un estratega clave.

“Lo hizo Chávez y luego hizo Maduro, ahora le toca a los Rodríguez: eliminar las amenazas internas”, puntualiza. “Pero esas amenazas internas en algunos casos como Padrino López y Cabello no las pueden eliminar de una manera violenta, aunque Delcy ya tomó decisiones de destituir a algunos militares”.

En la lectura de María Puerta, en los próximos días, semanas y meses, Delcy va a intentar generar un bloque hegemónico dentro del chavismo, algo en lo que irónicamente le podrían ayudar las amenazas estadounidenses a la cúpula venezolana de un destino peor al de Maduro para quienes los desobedezcan. “Yo creo que eso puede inclusive ayudar a que Diosdado entre por el carril y los Rodríguez tengan más control sobre él, porque esto es un tema de supervivencia, no de la ideología chavista, que murió con el propio Hugo Chávez, sino de la capacidad de este grupo de permanecer en el poder”, acota Puerta.