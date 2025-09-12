Escucha la noticia
"La derecha tendrá que elegir un nuevo candidato": ¿qué cambia en Brasil con la histórica condena a Bolsonaro?
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años de cárcel y tres meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal, que lo encontró culpable de intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo después de perder las elecciones presidenciales del 2022. La histórica decisión abre un nuevo capítulo para la derecha brasileña, que deberá buscar un nuevo liderazgo para los comicios generales del 2026.