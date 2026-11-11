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Resumen

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La emoción y las lágrimas del papa León XIV al despedirse de la Argentina en la misa de Luján. (Captura de video).
La emoción y las lágrimas del papa León XIV al despedirse de la Argentina en la misa de Luján. (Captura de video).
Por Grupo GDA

El papa León XIV cerró su última misa multitudinaria en la Argentina con unas emotivas palabras de agradecimiento. Ante el fervor de los fieles que se reunieron en los alrededores de la basílica de Luján, el Sumo Pontífice se mostró emocionado e incluso llegó a derramar unas lágrimas que se secó rápidamente para poder continuar con la celebración.

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