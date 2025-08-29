La estrategia de Milei ante el escándalo de presuntos sobornos que involucra a su hermana

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha dejado claro que su arma para defenderse del escándalo de presuntos sobornos que salpica a su gobierno será el ataque. El líder libertario rompió su silencio más de una después de que la prensa divulgara audios en los que se escucha presuntamente al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, hablar de una supuesta trama de corrupción en la compra de medicamentos para discapacitados.

Se trata de un duro golpe para el presidente, pues el presunto esquema ilegal involucra a Karina Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, y porque deja entrever que él mismo habría tenido conocimiento de las acciones corruptas.

En los audios, Spagnuolo, un abogado que hasta antes del escándalo era considerado como un amigo del presidente, menciona a varios funcionarios y a laboratorios locales al hablar con varios abogados. Detalla una red de recaudación ilegal de dinero mediante maniobras irregulares en la compra y venta de medicamentos y afirma que le advirtió al presidente Milei de estos actos irregulares sin que este haya actuado para poner fin a la situación. Spagnuolo fue removido del cargo el jueves 21.

La voz atribuida al exdirector de la Andis describe que ejecutivos de la droguería Suizo Argentina, que abastece al Estado, les piden a laboratorios locales un retorno “para la Presidencia”. “A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, afirma.

La difusión de las grabaciones provocó una denuncia penal por corrupción contra los hermanos Milei, Spagnuolo, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia argentina, Eduardo ‘Lule’ Menem, entre otros.

Según la denuncia, existió “un esquema de cobro y pago de coimas (sobornos) relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública”.

La justicia ordenó más de una decena de allanamientos, secuestró teléfonos móviles y prohibió la salida del país de Spagnuolo y de los ejecutivos de la distribuidora.

Aunque había ignorado públicamente el tema, Javier Milei se refirió por primera vez el miércoles 27 a los audios y dio por cierto que correspondían a Spagnuolo: “Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y probar que mintió”, dijo a periodistas.

El presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezan una caravana previo a las elecciones legislativas provinciales en Lomas de Zamora, Buenos Aires, el 27 de agosto de 2025. Foto: Juan Mabromata / AFP / JUAN MABROMATA

El jueves 28 redobló su postura y afirmó que las denuncias como “burdas operaciones difamadoras” de la oposición motivadas por las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires del 7 de setiembre y los comicios legislativos a nivel nacional del 26 de octubre.

“La opereta (operación) de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como en todas las anteriores, una nueva mentira (...) Cuando nos metimos en política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y que van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos”, afirmó el mandatario en el encuentro anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Además de arremeter contra la oposición, Milei lamentó que la justicia pierda el tiempo en la investigación de la denuncia, pero enfatizó que él y su gobierno están a disposición de las autoridades judiciales.

Estrategias

Pese a que fue su amigo y lo recibió en la quinta de Olivos, Javier Milei quiere denunciar a Diego Spagnuolo por calumnias e injurias, aunque su defensa aún no encuentra una formulación legal para avanzar, afirma el diario “La Nación”.

“Por un lado, las revelaciones de los audios de Spagnuolo son asuntos de interés público, por lo que no aplicaría la figura de la calumnia. Por el otro, el extitular de la Andis no hizo declaraciones públicas acusando al Gobierno por corrupción. No dijo nada abiertamente como para denunciarlo. Lo que hay es una grabación clandestina de un origen todavía no claro y que parece hecha sin su consentimiento”, explica el medio.

También se enfatiza que el gobierno sigue muy de cerca el avance del caso en la justicia, sobre todo para saber si los investigadores, además de la cúpula de la Andis, “avanzarán con imputaciones sobre Eduardo ‘Lule’ Menem y Karina Milei”.

Junto con la controversia han crecido la tensión y los incidentes alrededor del presidente y su hermana. Un acto de campaña liderado por Karina Milei en Corrientes, provincia que celebra elecciones el domingo, concluyó el jueves con forcejeos entre simpatizantes del gobierno y sus detractores. La hermana del presidente tuvo que abandonar el lugar en una camioneta negra con rumbo hacia el aeropuerto.

El propio Javier Milei tuvo que ser evacuado de un acto en la localidad Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, cuando manifestantes opositores arrojaron piedras contra la camioneta en la que se trasladaba.

Ante esto, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por “intimidación pública y atentado a la autoridad agravado por coparticipación criminal”.

Juan Negri, politólogo argentino en la Universidad Torcuato di Tella, explicó a El Comercio. Todos los derechos reservados.” añade que el impacto de este escándalo para el presidente es muy alto porque si está involucrada su hermana podría ser un golpe durísimo en el núcleo central del gobierno. “Y para Milei entregar a su hermana, es decir que ella tenga que renunciar o salir del gobierno, sería casi el último fusible. En segundo lugar, Milei es un presidente con minorías parlamentarias. Un escándalo de corrupción que genere una situación de malestar social lo pondría en una posición de debilidad”, señala. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”