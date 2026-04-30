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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Palacio de Miraflores / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Palacio de Miraflores / EFE)
/ PALACIO DE MIRAFLORES
Por Agencia EFE

El Parlamento Europeo urgió este jueves al Consejo de la Unión Europea (los gobiernos europeos) a que no levante ninguna de las sanciones que impone a los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela hasta que el país no adopte “medidas significativas hacia una transición pacífica a la democracia”.

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