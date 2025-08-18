Milagros Asto Sánchez
Milagros Asto Sánchez

Escucha la noticia

00:0000:00
“La gente quería un rostro nuevo”: el sorpresivo triunfo de Rodrigo Paz y otras claves de las elecciones en Bolivia
Resumen de la noticia por IA
“La gente quería un rostro nuevo”: el sorpresivo triunfo de Rodrigo Paz y otras claves de las elecciones en Bolivia

“La gente quería un rostro nuevo”: el sorpresivo triunfo de Rodrigo Paz y otras claves de las elecciones en Bolivia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Bolivia celebró unas elecciones históricas que consumaron el fin de dos décadas de hegemonía de gobiernos de una izquierda que llevaba el sello de Evo Morales. Pero aunque las encuestas ya vaticinaban un giro político para el país, el candidato centrista Rodrigo Paz dio la sorpresa al encabezar los comicios y pasar a una segunda vuelta junto con el exmandatario Jorge ‘Tuto’ Quiroga, a quien enfrentará el 19 de octubre.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC