“La gente quería un rostro nuevo”: el sorpresivo triunfo de Rodrigo Paz y otras claves de las elecciones en Bolivia

Paz Pereira, economista y senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), obtuvo un 32,2% de los votos válidos, según los datos de Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 92% de las actas computadas, mientras que Quiroga de alianza Libre alcanzó el 26,9 % de los votos. Contrario a lo que preveían los sondeos, el empresario Samuel Doria Medina quedó fuera del balotaje.

Pero el mayor golpe político se lo llevó sin duda el Movimiento Al Socialismo (MAS), que pasó de gobernar por 20 años -primero con Evo Morales y luego con el presidente Luis Arce- a obtener poco más del 3% en la votación.

1.Rodrigo Paz fue la sorpresa de la jornada. ¿Cómo entender su crecimiento en la recta final de la campaña? ¿Qué representa?

Raúl Peñaranda: Yo creo que la explicación es múltiple. Había una gran cantidad de indecisos y algunas encuestas señalaban que la gente quería un candidato nuevo, pero no se encontraba a ese candidato. En la última fase de la campaña se empezaron a alinear los astros para Rodrigo Paz, que es de centro. En primer lugar, Jaime Dunn, que era otro aspirante outsider, aunque de derecha, no pudo cumplir con las formalidades y requisitos para presentarse como candidato. Algunas encuestas decían que Dunn podía haber dado una sorpresa. Posiblemente parte de ese voto puede haberse ido a Rodrigo. Rodrigo tampoco es muy outsider, pero por lo menos es distinto o se presentaba como una alternativa a los dos candidatos que han estado en la política boliviana durante 30 años, que son ‘Tuto’ Quiroga y Samuel Doria.

Una segunda explicación es que hay un voto flotante del MAS, un masismo blando que está conformado por todos los que están desilusionados con el MAS, pero no sabían por quién votar. Esos indecisos han debido ver en Rodrigo el candidato que estaba más cerca a ellos, por ser centrista y por ser explícitamente contrario al MAS. Y sobre todo porque su candidato a vicepresidente es un candidato que proviene de un sector más popular que el de Rodrigo, que es Edman Lara, que fue expulsado de la policía el año pasado porque denunció corrupción de los altos mandos policiales y ahí adquirió fama. Entonces, pueden haber varias de estas explicaciones.

Andrés Gómez Vela: En la esfera de la opinión pública, en los medios tradicionales, las encuestas, los debates y las entrevistas circulaban los nombres de Samuel Doria Medina, de Jorge Quiroga, de Manfred Reyes y también de Rodrigo Paz. Pero hay otras esferas subalternas, por donde circulan otro tipo de preferencias y por esa esfera circulaba bastante el nombre de Edman Lara, que es un outsider de la política y candidato a vicepresidente de Paz. Lara le ha generado el respaldo a su partido político. El otro elemento es la renovación. La gente estaba cansada de ver a los mismos políticos, el establishment de los 90, con Jorge Quiroga y Samuel Doría Medina, y la élite del MAS, que está desde hace 20 años en el poder. Entonces quería un rostro nuevo, el perfil de renovación se impuso. Esta elección también ha demostrado que la gente en Bolivia no quiere una extrema derecha, no quiere un Javier Milei, quiere a alguien más concertador y más cercano a ellos.

2.¿Se consolida la debacle del MAS y del movimiento que representó Evo Morales en Bolivia?

Raúl Peñaranda: Sí se consolida. El candidato oficial, Eduardo Del Castillo, ha obtenido una calamitosa derrota con el 3% de los votos. Andrónico Rodríguez, que también pidió el voto del MAS, obtuvo el 7%, realmente porcentajes muy bajos. Evo Morales ha obtenido 19% porque él pidió el voto nulo. El voto nulo en Bolivia era de alrededor de 4%. Entonces si Morales hubiera candidateado su base hubiera sido del 15%. Pero el voto nulo no se cuenta, jurídicamente no vale, políticamente sí, pero yo creo que pronto todo el sistema político y en general la ciudadanía va a olvidar ese voto nulo. No veo que Evo Morales sea en el futuro una amenaza ni tampoco pueda reconstituir al MAS con otro nombre. Está arrinconado, aislado, y ese voto importante que ha obtenido es sobre todo de la región de Cochabamba, de donde él proviene.

Andrés Gómez Vela: Se consolida por la siguiente razón. Evo Morales aniquiló a su partido, aniquiló a su delfín, Andrónico Rodríguez, y se aniquiló él mismo por pretender salvarse a través del voto nulo. El voto nulo ha llegado al 19%. Obviamente es el más alto en toda la historia democrática del país desde 1982. Si a ese estamos, el 4% histórico de voto nulo que siempre hubo, entonces se queda al menos con un 15%. Evidentemente es un voto alto. Pero ha perdido la representación en la Asamblea Legislativa, porque el MAS quedó sin ningún senador, poquísimos diputados, entonces ha perdido una instancia legal donde se concerta, donde se propone, donde se delibera. Ahora el MAS va a volver a resistir en las calles. Pero Morales está tan desgastado que no creo que tenga la misma fuerza de hace tiempo, porque gran parte de la sociedad lo considera como el responsable de la crisis económica.

3.¿Qué diferencia a Rodrigo Paz Pereira de Jorge ‘Tuto’ Quiroga y cómo espera que busquen llegar al electorado?

Raúl Peñaranda: Rodrigo Paz es mucho más centrista, tiene una cercanía más clara con los sectores populares. Ambos provienen por supuesto de clase media alta o alta, pero Rodrigo tiene una conexión mayor y ha hecho su campaña viajando por todo el país. Ha abogado por hacer una especie de política de abajo para arriba. Yo creo que él va a mantener un mensaje conciliador con los votantes del MAS para mantenerlos si es que ya han votado por él y aumentarlos. Samuel Dora Medina ha dicho que va a apoyar a Rodrigo lo cual le da un 20% adicional. Obviamente en política no hay aritmética pero si un porcentaje relativamente alto de quienes votaron por Doria pasan a Rodrigo ya se podría considerar a Rodrigo como favorito para la segunda vuelta.

Andrés Gómez Vela: No se diferencian mucho porque vienen de la misma clase social. Quien marca la diferencia es Edman Lara, que es un capitán de policía que apareció hace unos dos años denunciando corrupción contra la policía. Él es la diferencia porque él es un provinciano que ha estado conectándose con la gente a través de temas que preocupa a la gente, como la corrupción. Es muy cercano a las personas de las provincias y del área rural. En cambio Rodrigo Paz viene de una cantera de políticos. Su papá es el expresidente Jaime Paz Zamora y él mismo está en la política desde hace 20 años. Ha sido alcalde, diputado y ha tenido otros cargos. En cambio Edman Lara no. Es un outsider. Ahora, en esta segunda vuelta se va a discutir mucho quién tiene el mejor plan económico y es probable que Rodrigo Paz y Edman Lara no lo tengan. Pero eso ya se verá en la segunda vuelta.

4.¿Qué rol cree que asumirá Evo Morales en adelante? ¿Cómo prevé su futuro político?

Raúl Peñaranda: Evo Morales ha dicho que él va a estar en las carreteras y en los caminos para debilitar al gobierno y no darle un segundo de paz. Eso es lo que va a intentar hacer, pero habrá que ver si puede hacerlo. Mi impresión es que no va a poder. Tenemos un nuevo gobierno, un gobierno que va a tener amplia mayoría o tal vez incluso dos tercios en ambas cámaras. El país ha cambiado, hay un nuevo ciclo, no veo que realmente Evo Morales pueda ser relevante para desestabilizar políticamente al próximo gobierno.

Andrés Gómez Vela: Morales esperaba que ganara el voto nulo, que tenga el 30 o 40%, pero no lo logró. Y como perdió su representación en el legislativo no va a haber quien le salve de un juicio. Morales está apostando a que el próximo gobierno asuma medidas económicas -que las tiene que asumir- antipopulares, de tal modo que la gente no resista esas medidas y Morales contribuya a derrocar a ese gobierno y forzar las elecciones dentro de un año. Esa es su apuesta. ¿Lo logrará? Por como están dispuestas las fuerzas populares, tendría que haber mucha torpeza del próximo gobierno, por ejemplo, si utiliza la violencia de forma extrema en lugar de escuchar a los sectores sociales. Si va a ser más concertador, probablemente no.