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El papa León XIV recibe un balón como obsequio durante una audiencia con delegaciones de la Universidad de Villanova y la Universidad de Notre Dame en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 31 de octubre de 2026. (TIZIANA FABI / AFP).
El papa León XIV recibe un balón como obsequio durante una audiencia con delegaciones de la Universidad de Villanova y la Universidad de Notre Dame en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 31 de octubre de 2026. (TIZIANA FABI / AFP).
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

La gira del papa León XIV por Latinoamérica comenzará el próximo 6 de noviembre en Uruguay y continuará por Argentina y el Perú, tres países con distintas relaciones entre el Estado y la religión. Uruguay destaca por su tradición laica, que llevó incluso a renombrar la Navidad como Día de la Familia en 1919.

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