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l presidente de Argentina, Javier Milei (c), participa durante una ceremonia en la Catedral Metropolitana este lunes, para conmemorar el 215 aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, en Buenos Aires. Foto: EFE/ Presidencia de Argentina
l presidente de Argentina, Javier Milei (c), participa durante una ceremonia en la Catedral Metropolitana este lunes, para conmemorar el 215 aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, en Buenos Aires. Foto: EFE/ Presidencia de Argentina
/ Presidencia de Argentina
Por Agencia EFE

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, instó este lunes, ante el presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, a que los dirigentes políticos se comprometan con “los más pobres”, que están “paralizados” por la falta de trabajo y “ya no pueden más”.

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