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Los depositantes del Banco Ueno sostienen una pancarta que dice "¡Destitución política del presidente Santiago Peña ya!" durante una protesta tras la intervención del banco por parte del Banco Central de Paraguay en Asunción, el 3 de noviembre de 2026. (Foto de DANIEL DUARTE / AFP)
Los depositantes del Banco Ueno sostienen una pancarta que dice "¡Destitución política del presidente Santiago Peña ya!" durante una protesta tras la intervención del banco por parte del Banco Central de Paraguay en Asunción, el 3 de noviembre de 2026. (Foto de DANIEL DUARTE / AFP)
/ DANIEL DUARTE
Por Juan Luis Del Campo

La decisión del Banco Central de Paraguay (BCP) de intervenir Ueno bank, una de las entidades financieras privadas más importantes del país ha desatado una crisis económica y política en la nación latinoamericana, al dejar congelados los ahorros de millones de paraguayos, incluidos recursos del sistema estatal de pensiones. También ha creado una de las mayores crisis políticas para el presidente Santiago Peña desde que asumió la presidencia en agosto del 2023, con opositores cuestionando sus vínculos - y los de algunos funcionarios del gobierno- con la entidad bancaria, a punto de anunciar un juicio político contra el mandatario y su vicepresidente.

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