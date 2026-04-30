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Reporteros Sin Fronteras advirtió sobre el drástico descenso en los índices de libertad de prensa en países como Ecuador y Perú. (Foto: AFP)
Reporteros Sin Fronteras advirtió sobre el drástico descenso en los índices de libertad de prensa en países como Ecuador y Perú. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

La libertad de prensa en el mundo cayó a su nivel más bajo desde un cuarto de siglo, advirtió este jueves Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su clasificación anual, donde varios países de América Latina se ven impactados por una “espiral de violencia y represión”.

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