Hace pocos días, las autoridades de Ecuador informaron sobre el rescate de una niña de 10 años que había sido traficada desde Perú a través de la frontera para ser entregada como esposa.

El operativo se llevó a cabo en la localidad de Espejo, ubicada en el río Tigre, en la amazónica provincia de Pastaza, donde fue capturado un hombre de 50 años que pretendía casarse con la menor, según reportó la Fiscalía ecuatoriana.

El individuo fue acusado de tráfico humano para matrimonio servil, una práctica que consiste en proveerse de una mujer, muchas veces menor de edad o contra su voluntad, para casarse o convivir con ella.

El operativo se dio después de una investigación de dos meses, cuando las autoridades en la frontera siguieron la pista de otros dos casos de tráfico de menores, lo que puso en evidencia una problemática sostenida no solo en esta región sino en varias partes de América Latina: los matrimonios infantiles que, en algunos casos como el de Ecuador, son además forzados.

La práctica del matrimonio con menores también se conoce como unión temprana y, de acuerdo con Unicef, una de cada cuatro menores en América Latina y el Caribe ha sido sujeto de matrimonio infantil o ha iniciado una unión temprana, con menos de 18 años.

Pero más allá de los datos absolutos, la estadística que más preocupa a los especialistas es que América Latina es la única región que no ha presentado una reducción significativa de estos casos, si se compara con otras zonas del planeta.

Por ejemplo, en África subsahariana, la región con mayores casos, el porcentaje es más elevado (cuatro de cada 10 menores) pero la tendencia ha ido a la baja y en los últimos 25 años se han impuesto controles y frenos que han logrado reducir el número de matrimonios tempranos.

De acuerdo con Unicef, una de cada cuatro niñas menores de edad en América Latina ha estado en un matrimonio cuando era menor de 18 años. (Getty Images).

“Una de las principales razones por la que esto ocurre es que, debido a la pobreza, el acceso limitado a la educación y las pocas oportunidades económicas, así como por la exposición a la violencia, muchas niñas buscan seguridad, estabilidad económica o una mayor autonomía en sus uniones”, le dice a BBC Mundo Alma Burciaga González, vocera de la organización Girls Not Brides (Niñas, no Novias) para América Latina y el Caribe.

“Sin embargo, estas decisiones suelen estar condicionadas por circunstancias desiguales y restrictivas”, añade.

De acuerdo con Burciaga, si no se encuentran soluciones efectivas para evitar este tipo de uniones, las consecuencias seguirán siendo perjudiciales para generaciones enteras de niñas.

“A menudo se pasa por alto la unión temprana en los debates públicos y en la recopilación de datos porque se pueden contabilizar; sin embargo, puede acarrear muchas de las mismas consecuencias que el matrimonio formal para las niñas, como la interrupción de la educación, el embarazo precoz, una mayor exposición a la violencia de género y la reducción de las oportunidades para desarrollar su potencial”, señala.

Un problema ancestral

De acuerdo con documentos históricos, la práctica de los matrimonios infantiles es de larga data en los territorios de América Latina.

Aunque algunas comunidades prehispánicas contemplaban el matrimonio con niños y niñas, también es cierto que el propio derecho canónico católico, que prevaleció durante siglos en el territorio americano, permitía el matrimonio a partir de los 12 años en mujeres y 14 en los hombres.

“En México todavía estamos viviendo en muchas regiones esa herencia de que casarse con una niña de 10 años es algo normal. Que es cultural. Y eso no es así”, le dice a BBC Mundo Lorena Villavicencio, titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de México (Sipinna).

Lo cierto es que solo a partir de principios del siglo XXI se comenzaron a tomar medidas efectivas en la región para controlar de forma eficaz la unión o matrimonio temprano.

Por ejemplo Nicaragua prohibió que menores de 18 años se puedan casar en 2014, pero dejó abiertas algunas excepciones. El Salvador hizo lo mismo en 2017.

En 2019, el Estado mexicano emitió una ley que introdujo la prohibición total del matrimonio o convivencia con menores de 18 años. En otros países de la región ha venido ocurriendo desde entonces. En Perú, esa regulación llegó en 2023, mientras que en Colombia y Bolivia se aprobó la prohibición en 2025.

Se han adelantado campañas alrededor del mundo pare reducir las uniones tempranas o matrimonios infantiles, pero el problema sigue ocurriendo en América Latina. (Getty Images).

Sin embargo, el problema de base continúa. De acuerdo con un informe de Unicef de 2025, los países con mayor prevalencia de matrimonios infantiles o uniones tempranas son República Dominicana, Nicaragua y Honduras.

En República Dominicana, más de 35% de las mujeres mayores de 20 años se han casado o han estado en una unión permanente desde antes de cumplir 18.

Y la raíz del problema, de acuerdo a las especialistas en la materia, es que la prohibición legal no ha sido suficiente para frenar un problema arraigado en distintos sectores de la sociedad.

En México, por ejemplo, según a una investigación de Girls Not Brides, cuando se aprobó la ley de prohibición de matrimonios infantiles, aunque se redujo el número de matrimonios de este tipo, aumentaron las uniones tempranas.

“No hemos resuelto los problemas estructurales que permiten las uniones tempranas en nuestro territorio, por eso siguen ocurriendo”, señala Villavicencio.

La funcionaria también entrega una cifra contundente: en el último año se contabilizaron cerca de 9.000 uniones tempranas en el país.

Pobreza y desigualdad

Tanto Sipinna como Unicef y Girls Not Brides coinciden en que las principales razones tienen que ver con la precariedad económica en que viven las niñas afectadas.

“Es más probable que la mayoría de las niñas-esposas involucradas en estas situaciones vivan en situaciones de pobreza e inequidad económica”, señala Unicef en su informe de 2025.

Allí pone un ejemplo: en República Dominicana, el país con mayor prevalencia de matrimonios infantiles en la región, una niña viviendo en una zona rural y sin estabilidad económica tiene cuatro veces más posibilidades de ser sometida a una unión temprana que una educada y con apoyo económico.

Otro dato de estas investigaciones es que una de cada cinco menores que contrae matrimonio lo hace con un hombre 10 años mayor.

“Hay un problema de cómo se ve la masculinidad, de cómo se ven las mujeres y las niñas que hace que una relación de este tipo, con serias diferencias de edad, pueda verse como permitida o posible”, señala Villavicencio.

Los expertos señalan que los matrimonios infantiles son causantes del retroceso en el progreso para las mujeres y uno de los focos de desigualdad de género. (Getty Images).

Aquí entran en juego otros elementos socioculturales, señalan las expertas, que se relacionan en ocasiones con algunas costumbres de las poblaciones indígenas. El caso de Ecuador, por ejemplo, involucraba a una menor que pertenecía a una comunidad indígena peruana.

En México, un evento similar registrado el año pasado también puso en evidencia este aspecto del problema. En mayo de 2025, dos menores de edad (de 13 y 14 años) contrajeron matrimonio en la comunidad indígena de San Pedro Cuitlapan, en el municipio de Tlacoachistlahuaca, en el sur del país.

Las analistas dicen que, además de todos los factores económicos y sociales que permiten estas prácticas, existe también un elemento de tradición que debe ser revisado para poder reducir el número de uniones tempranas.

“Hay muchos municipios o territorios indígenas donde los sistemas normativos son diferentes. Y allí se ve con normalidad que las niñas se puedan casar a partir de la primera menstruación, más o menos a los 11 años”, señala Villavicencio.

“Algunas veces, por respetar tradiciones, podríamos estar condenado a las niñas a vivir en un círculo de pobreza y desigualdad”, añade.

Las soluciones

Unicef indica que entre las consecuencias indeseadas que producen los matrimonios infantiles se cuentan una mayor prevalencia de embarazos adolescentes, las limitaciones en el acceso a la educación básica y una potencial exposición temprana a violencia intrafamiliar.

Y también aumentan la vulnerabilidad a sufrir abusos sexuales por parte de los cónyuges con quien los menores se ven forzados a convivir. De acuerdo con el relato de la Fiscalía del Ecuador en el último caso, la menor señaló que había sido víctima de “tocamiento en sus zonas íntimas”.

Así, las soluciones, dicen Burciaga y a Villavicencio, tienen que estar encaminadas a aislar las causas de las uniones tempranas.

“No es una solución. Debe haber muchos caminos a tomar que solucionen la profunda raiz del problema, que es básicamente una desigualdad de género que está presente en toda la región”, señala Burciaga.

Para Unicef, una de las medidas clave en su estrategia es la proveer a las niñas de muchas más opciones que un matrimonio o una unión civil para poder acceder a cierta estabilidad económica.

“Por ejemplo, en República Dominicana se han lanzado clubes de niñas y se han organizado campamentos nacionales de liderazgo juvenil para desarrollar habilidades de liderazgo, fomentar el empoderamiento de las niñas y generar redes entre las participantes”, señala Unicef en un documento de 2025 sobre como abordar este tema.

La clave, señalan, es que las niñas no salgan de la escuela.

“No hay una sola solución. Son muchas causas, interconectadas. Pero creemos que mantener a las niñas en el sistema escolar les permitirá tener opciones”, anota Villavicencio.

“Debemos hacer un esfuerzo económico para que las niñas vayan a las escuelas e incluso puedan llegar a la universidad”, señala la funcionaria.

Respecto al caso de la menor de 10 años en Ecuador, los gobiernos de ese país y de Perú señalaron que trabajarán en fortalecer la vigilancia en la frontera para evitar el tráfico de menores con fines de matrimonio.

“Pero las soluciones también deben incluir a las niñas que ya están casadas”, agrega Burciaga.