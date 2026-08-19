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Resumen

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La niña fue rescatada en la frontera entre Ecuador y Perú, después de ser traficada para ser entregada a un hombre de 50 años, que fue capturado. (Ejército de Ecuador).
La niña fue rescatada en la frontera entre Ecuador y Perú, después de ser traficada para ser entregada a un hombre de 50 años, que fue capturado. (Ejército de Ecuador).
Por BBC News Mundo

Hace pocos días, las autoridades de Ecuador informaron sobre el rescate de una niña de 10 años que había sido traficada desde Perú a través de la frontera para ser entregada como esposa.

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