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Fotografía de archivo del senador Iván Cepeda, líder de la oposición colombiana. EFE/ Carlos Ortega
Fotografía de archivo del senador Iván Cepeda, líder de la oposición colombiana. EFE/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

El senador Iván Cepeda, líder de la oposición colombiana, amenazó este lunes con acudir a los tribunales al alegar que el Gobierno no pidió autorización al Congreso para permitir el ingreso de tropas extranjeras en territorio nacional.

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