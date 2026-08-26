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Resumen

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Personas caminan frente a una acumulación de basuras, en una calle en La Paz, Bolivia, el 26 de agosto de 2026. (Gabriel Márquez / EFE)
Personas caminan frente a una acumulación de basuras, en una calle en La Paz, Bolivia, el 26 de agosto de 2026. (Gabriel Márquez / EFE)
Por Agencia EFE

Las calles de La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo de Bolivia, siguen llenas de basura, pese a un acuerdo alcanzado en la víspera entre la Alcaldía y dos empresas encargadas del aseo urbano, dentro de un conflicto por ajustes económicos en el servicio, que ha estado suspendido por más de dos semanas.

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