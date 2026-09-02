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Un yacimiento de la empresa petrolera colombiana GeoPark. (Foto de GeoPark)
Un yacimiento de la empresa petrolera colombiana GeoPark. (Foto de GeoPark)
Por Agencia EFE

La compañía petrolera colombiana GeoPark anunció este miércoles su “entrada estratégica en Venezuela”, con la adquisición de un bloque de la faja petrolífera del Orinoco, un activo que considera una “oportunidad” por la gran capacidad de producción y la infraestructura preexistente.

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