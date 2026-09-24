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Resumen

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El presidente de Argentina Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas" en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP).
El presidente de Argentina Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas" en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP).
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

La pobreza en la población urbana de Argentina se situó en el 32,3 % en el primer semestre de este año, lo que supuso una subida de 4,1 puntos porcentuales con respecto a la tasa registrada en la segunda mitad de 2025, informaron este jueves fuentes oficiales.

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