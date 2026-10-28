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Resumen

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El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro (C) llega al Aeropuerto Ejecutivo Miami-Opa Locka con su familia el 28 de octubre de 2026 en Miami, Florida. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES via AFP
El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro (C) llega al Aeropuerto Ejecutivo Miami-Opa Locka con su familia el 28 de octubre de 2026 en Miami, Florida. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES via AFP
/ JOE RAEDLE
Por Agencia EFE

La Policía Federal de Brasil informó este miércoles que no hay “registro oficial” en los puestos de control fronterizos de la salida del excandidato presidencial derrotado Flávio Bolsonaro, quien cruzó a Argentina antes de seguir rumbo a Estados Unidos.

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