El expresidente brasileño Jair Bolsonaro en su residencia en Brasilia el 3 de septiembre de 2025, donde cumple arresto domiciliario. (Foto: Sergio Lima / AFP)
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro en su residencia en Brasilia el 3 de septiembre de 2025, donde cumple arresto domiciliario. (Foto: Sergio Lima / AFP)
/ SERGIO LIMA
Por Agencia EFE

La Policía Federal de Brasil registró este miércoles la residencia del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años por golpismo, en busca de armas, municiones y sus documentos de registro, aunque no encontró ninguno de esos materiales, según informó su defensa.

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