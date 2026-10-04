icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues. Foto: EFE/ André Borges
Fotografía de archivo del director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues. Foto: EFE/ André Borges
Por Agencia EFE

El director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, anunció este domingo que la corporación está investigando una posible interferencia externa de Estados Unidos, tras recibir la denuncia presentada esta semana por la Abogacía General de Brasil.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.