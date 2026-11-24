La noche del lunes, un coche bomba explotó en la sede de la gobernación del departamento del Meta, en la ciudad de Villavicencio. El atentado dejó un saldo de 23 heridos e importantes daños materiales en las inmediaciones.

El presidente De la Espriella atribuyó el ataque a disidentes de las FARC liderados por alias Antonio Medina.

“Vamos a ir tras él y lo haremos pagar con sangre todo el daño y terror que está sembrando”, amenazó el presidente tras arribar a Villavicencio.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla a su llegada a la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta. (EFE/ @ABDELAESPRIELLA).

Mientras que el martes se produjo un asalto por parte de hombres encapuchados que tomaron alrededor de 30 rehenes en un centro comercial de la cadena Éxito en Cartagena. Los captores exigen un rescate de 7.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a 2 millones de dólares, y han hecho intencionalmente que las víctimas sean visibles desde el exterior del inmueble como señal de amenaza.

Las autoridades de Colombia han señalado que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están trabajando en la liberación de los rehenes, con De la Espriella prometiendo que “esto va a salir bien para ellos”. Durante la tarde del martes, la prensa local infornó que nueve personas cautivas fueron liberadas.

NUEVO ESCENARIO

Jorge Andrés Rincón, analista y asesor político colombiano, comenta a El Comercio que el gobierno de Abelardo de la Espriella supuso un giro diametral para la gestión de seguridad en Colombia, al descartar el plan de Paz Total que había emprendido Gustavo Petro.

Dicho proyecto planteó formalmente la negociación política y el abandono del combate directo contra las organizaciones armadas insurgentes y criminales, como el principal camino para terminar el conflicto interno colombiano. Desde la perspectiva de Rincón, se trató de un “modelo que fracasó” al facilitar la capacidad de estos grupos y permitir su expansión territorial, entre otros problemas.

Durante la campaña electoral, y tras su toma de mando, De la Espriella se ha mostrado invariablemente contrario a cualquier tipo acercamiento con la insurgencia, y este mismo lunes calificó de “bodrio” y “falsa paz” el Acuerdo de La Habana que firmó la cúpula de las FARC con el Estado Colombiano hace una década.

Un agente de la policía colombiana escolta a un rehén liberado tras haber permanecido retenido por hombres armados en un supermercado Éxito en Cartagena, Colombia, el 24 de noviembre de 2026. (AFP) / STRINGER

Bajo esta consideración, el mandatario derechista ha emprendido una serie de operativos para reforzar la imagen de mano dura contra los grupos ilegales que le permitió ganar las elecciones.

Como parte de esa estrategia, el Gobierno Colombiano anunció el balance de sus primeros tres meses de gestión: dijo que llevó a cabo más de 50.000 capturas y que decomisó unas 6.300 armas de fuego, a la vez que destruyó 1.500 laboratorios que procesaban narcóticos y confiscó 389 toneladas de droga. Adicionalmente, se reportaron bombardeos contra grupos como el ELN y los disidentes de las FARC.

Pese a ello, esta línea de acción habría reactivado la violencia a un nivel que el Gobierno no habría previsto del todo, y que se ha hecho evidente por la propia naturaleza de las operaciones de las fuerzas de seguridad y defensa.

“El presidente se ha dedicado a atacar los objetivos de alto valor estratégico (OAV), que son distintos cabecillas que están fragmentados y divididos en distintas partes del país. Eso está generando una movilización y una atomización del conflicto armado interno colombiano, que en segundo lugar lleva a que se sienta mucha inseguridad”, comenta Rincón.

“No se vivía un nivel de violencia mayor porque no había una confrontación directa, que sí se ha tenido con el modelo de Abelardo de la Espriella en estos primeros 100 días en los que se ha producido una lucha directa, contundente y con acciones comunicacionales que la acompañaban, como salir caminando entre la escena de los operativos y los cadáveres de los criminales”, agrega el especialista.

Varias personas se encuentran junto a vehículos dañados tras la explosión de una bomba en Villavicencio, Colombia, el 24 de noviembre de 2026. Foto: MARIO TORO / AFP / MARIO TORO

Adicionalmente, Rincón afirma que a la sensación de inseguridad ha contribuido el hecho de que los sucesos violentos ahora ya no solo se estén remitiendo a localidades rurales remotas, sino que también se produzcan en núcleos urbanos, lo que les da mucha más notoriedad.

IMAGEN Y VIABILIDAD

En este contexto, los hechos del Meta y Cartagena podrían tener un impacto relevante de cara al respaldo a De la Espriella entre la población. Los sondeos publicados de este mes confirman que el manejo de la seguridad es la gran baza del presidente colombiano.

Una encuesta de DatAnalisis publicada por El Tiempo el 24 de noviembre señala que el mandatario mantiene una aprobación del 51,5%, donde la lucha contra la inseguridad y los grupos criminales era el factor más importante para la valoración positiva de De la Espriella.

Otro estudio, realizado por la consultora Cifras y Conceptos, situaba la aprobación presidencial en menos del 50%, pero también reconocía que la seguridad y captura de delincuentes seguía siendo la principal carta positiva del jefe de Estado. En la misma línea de encontraba, el sondeo de Atlas Intel y Bloomberg situaba la popularidad del líder derechista en un 48,3% y citaba la inseguridad como la segunda gran preocupación de los colombianos, solo por debajo de la corrupción.

Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group, especializada en temas colombianos, explica a este Diario que es demasiado pronto para hacer un balance certero acerca de la gestión de De la Espriella en materia de seguridad, pero que lo anterior no implica que no existan variables desde las que se pueda hacer una valoración futura.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla con periodistas a su llegada al lugar del atentado con coche bomba en Villavicencio, el 24 de noviembre de 2026. (Foto de Mario TORO / AFP). / MARIO TORO

“Lo que hemos visto es justamente lo que prometió al gobierno: un enfoque capturas de alto nivel, de extradiciones y bombardeos. Para que eso dé resultados toca esperar más tiempo. Hay componentes importantes que menciona el propio gobierno y el primero es la presión a los grupos armados y criminales, mientras que el segundo es establecer un control territorial por parte del Estado; es decir, socavar la gobernanza criminal para reemplazarla por la estatal”, menciona la especialista.

“Esta segunda parte es realmente la clave y es ahí donde se podrá tener resultados. En este punto se sitúa la pregunta sobre cómo se va a lograr esto y qué otras instituciones del Estado pueden entrar a proteger la población para luego proveer una alternativa legítima a las comunidades que hoy están experimentando una gobernanza criminal”, agrega Dickinson.

La analista afincada en Bogotá comparte la visión de Rincón acerca de que los grupos armados están respondiendo de una manera predecible, aclarando que las milicias y criminales vienen optando por la escala asimétrica que ha caracterizado a los conflictos del mundo durante el último lustro.

“Los grupos están reaccionando, y lo que a estos no les interesa realmente es confrontar al Estado porque es muy costoso. Por lo que han recurrido a represalias asimétricas por medio de drones y explosivos improvisados, que también han caído sobre la población civil, quienes son quienes están viviendo realmente el costo del escalamiento de la confrontación por ahora”, manifiesta.

El componente asimétrico citado por Dickinson ha sido constatado con la información oficial, pues el mismo ministerio de Defensa de Colombia reportó que entre enero y noviembre de este año registró 358 ataques con drones explosivos a lo largo de todo el país. Estos bombardeos han dejado una estela de 15 militares fallecidos y unos 250 heridos.

Un empleado de la Gobernación del Meta se encuentra frente al edificio gubernamental dañado tras la explosión de una bomba en Villavicencio, Colombia, el 24 de noviembre de 2026. Foto: MARIO TORO / AFP / MARIO TORO

Por su parte, Jorge Andrés Rincón considera que ve poco probable que el jefe de Gobierno dé marcha atrás en sus planes de combatir el crimen ante un natural rechazo de la población, lo que generará un impacto político por lo menos en el corto plazo. No obstante, el consultor refiere que el mandatario priorizará el objetivo en el largo aliento.

“Yo no siento que me vaya a ser tan sostenible en efectos de imagen (hacia la población), que para De la Espriella se ha reducido en algunos puntos. Sin embargo, siento que su visión en cuanto a la seguridad del país hace que esté dispuesto a sacrificar eso para obtener un mejor resultado a futuro. Por ejemplo, con lo que está sucediendo en Cartagena no negocia y dice que no lo va a hacer porque no es parte de su visión”, comenta Rincón.

Con miras a tal objetivo, el analista sostiene que Colombia “necesitará ayuda externa” para lograr cimentar su control territorial frente a los grupos ilegales, pero en cualquier escenario es un proyecto que no se culminará con el actual gobierno. A pesar de esto, Rincón apunta que el hecho de que se hayan retomado las labores de inteligencia que dejó de lado el gobierno anterior es un punto de partida prometedor y en el que su país puede contribuir a la región.

Paralelamente, Dickinson es algo más optimista al argumentar que el control territorial es “esencialmente un tema de planeación”, que implica consideraciones como la ubicación de las fuerzas del orden junto al análisis de riesgo comunitario, algo esencial para “asegurar el bienestar de la población a medio y largo plazo”.

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